Les législateurs européens ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une loi relative aux droits des passagers aériens

© Euronews

OCCASION MANQUEE

3 décembre 2025

Droits des passagers aériens : l’Europe bute encore sur une réforme attendue depuis dix ans

Après plus d’une décennie de discussions, l’Union européenne échoue une nouvelle fois à s’accorder sur la refonte des droits des passagers aériens.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Euronews

MOTS-CLES

Union Européenne , compagnie aérienne , droits des voyageurs , bagages cabines , taxes , retards , Parlement européen

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

