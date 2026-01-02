POLITIQUE
2 janvier 2026

Donald Trump prévient que si l'Iran tue des manifestants, les États-Unis « viendront à leur secours »

Un fort mouvement de contestation secoue l’Iran depuis quelques jours, sur fond d'hyperinflation et de marasme économique. Les États-Unis viendront « au secours » des manifestants s'ils sont visés par des tirs iraniens, a affirmé le président américain.

Kimberley Bort

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.