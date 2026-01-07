POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

«Donald, je t’en supplie»: quand Trump imite un Macron en larmes

© Le Figaro

Donald Trump moquant Emmanuel Macron en conférence de presse.

ONE MAN SHOW

7 janvier 2026

Donald Trump s'improvise comédien rejoue le bras de fer avec Emmanuel Macron sur les prix des médicaments

Devant les élus républicains, le président américain a une nouvelle fois raconté un échange supposé avec son homologue français, affirmant l’avoir contraint à accepter une hausse des prix des médicaments en Europe. Une version déjà fermement démentie par l’Élysée.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Du Venezuela au Groenland : et si la vraie logique de la politique de Trump à l’international échappait largement aux Européens…
2 Les gens qui vieillissent le mieux partagent tous un même trait de caractère
3Ces voix en Russie qui n’hésitent plus à mettre ouvertement en cause l’échec de Poutine dans sa stratégie de superpuissance du Sud global
4Budget : ces illusions de croissance dans lesquelles se bercent les gouvernements français depuis des années en construisant leurs trajectoires budgétaires
5Et si Trump avait compris l’élément clé pour ne pas reproduire l’échec des néo conservateurs en Irak
6C’est l’hiver et il neige : la France sous le choc
7L’ambition première des Américains n’est pas de préempter le pétrole, mais de renforcer la circulation des pétrodollars - explications