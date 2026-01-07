«Donald, je t’en supplie»: quand Trump imite un Macron en larmes
Donald Trump moquant Emmanuel Macron en conférence de presse.
ONE MAN SHOW
7 janvier 2026
Donald Trump s'improvise comédien rejoue le bras de fer avec Emmanuel Macron sur les prix des médicaments
Devant les élus républicains, le président américain a une nouvelle fois raconté un échange supposé avec son homologue français, affirmant l’avoir contraint à accepter une hausse des prix des médicaments en Europe. Une version déjà fermement démentie par l’Élysée.
