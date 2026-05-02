PRESSION SUR L'EUROPE

2 mai 2026

Donald Trump annonce le retrait de 5.000 militaires d'Allemagne après les propos de Friedrich Merz sur la guerre en Iran

Les Etats-Unis vont retirer des troupes d'Allemagne, après des propos du chancelier Friedrich Merz sur la gestion du conflit au Moyen-Orient par Donald Trump.