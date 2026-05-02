PRESSION SUR L'EUROPE
2 mai 2026
Donald Trump annonce le retrait de 5.000 militaires d'Allemagne après les propos de Friedrich Merz sur la guerre en Iran
Les Etats-Unis vont retirer des troupes d'Allemagne, après des propos du chancelier Friedrich Merz sur la gestion du conflit au Moyen-Orient par Donald Trump.
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MOTS-CLESDonald Trump , Friedrich Merz , guerre , OTAN , Allemagne , Espagne , Italie , chancelier allemand , États-Unis , europe , Union européenne
THEMATIQUESDéfense
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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