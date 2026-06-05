ENQUETE

5 juin 2026

Disparition de Lyhanna : le corps retrouvé est en cours d’autopsie

Un corps « porteur de vêtements similaires à ceux » de Lyhanna, la jeune fille de 11 ans disparue vendredi dernier dans le Gers, a été découvert jeudi au sein d'une exploitation agricole. Une autopsie doit permettre d’ « identifier formellement le corps et proposer des conclusions médico-légales sur les causes de la mort ».