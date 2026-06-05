ENQUETE
5 juin 2026
Disparition de Lyhanna : le corps retrouvé est en cours d’autopsie
Un corps « porteur de vêtements similaires à ceux » de Lyhanna, la jeune fille de 11 ans disparue vendredi dernier dans le Gers, a été découvert jeudi au sein d'une exploitation agricole. Une autopsie doit permettre d’ « identifier formellement le corps et proposer des conclusions médico-légales sur les causes de la mort ».
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Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESFrance
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.