VIRAGE CULTUREL MONDIAL

12 décembre 2025

Disney mise un milliard sur OpenAI : Mickey, Marvel et Star Wars entrent dans l’ère Sora

Le géant du divertissement devient le premier partenaire majeur de licence pour l’outil de génération vidéo d’OpenAI. Un virage stratégique colossal, pensé autant pour l’innovation que pour protéger ses créations dans un écosystème numérique où deepfakes et piratage prolifèrent.