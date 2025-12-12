POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Disney investit un milliard dans OpenAI et intègre ses personnages clefs à Sora

© Euronews

Disney investit un milliard dans OpenAI et intègre ses personnages clefs à Sora

VIRAGE CULTUREL MONDIAL

12 décembre 2025

Disney mise un milliard sur OpenAI : Mickey, Marvel et Star Wars entrent dans l’ère Sora

Le géant du divertissement devient le premier partenaire majeur de licence pour l’outil de génération vidéo d’OpenAI. Un virage stratégique colossal, pensé autant pour l’innovation que pour protéger ses créations dans un écosystème numérique où deepfakes et piratage prolifèrent.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Euronews

MOTS-CLES

Disney , Sora , OpenAI , IA , Intelligence Artificielle , vidéos , réseau social , génération , droits d'auteur

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Les pauvres paieraient plus d’impôts disent-ils… : sauf que les données de Bercy montrent que les 50% de Français les moins riches ont un taux d’imposition… négatif
2Voilà pourquoi Elon Musk se trompe en pensant que détruire l’UE sauverait l’Europe (et ça n’a rien à voir avec le fait d’être souverainiste ou fédéraliste…)
3Cette sidérante interview du Commissaire européen à la stratégie industrielle et à la prospérité qui dit tout du suicide économique de l’UE
4Pourquoi Jean-Luc Mélenchon va gagner en 2027 : petit contre-argumentaire au conte de Noël feel good de la gauche radicale
5La guerre du RN aura bien lieu
6À quoi devra ressembler un Budget 2028 pour rattraper l’errance budgétaire dans laquelle Emmanuel Macron a plongé la France ?
7Les pays classés comme les plus libres et les plus heureux sont au sein de l'UE... de quoi donner quelques arguments à l'Europe pour construire une stratégie face à l'effacement civilisationnel que croit voir Trump