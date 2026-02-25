POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

OUTRE-ATLANTIQUE

25 février 2026

Discours sur l'état de l'Union : Donald Trump bat le record du plus long discours jamais prononcé

S'adressant à une session conjointe du Congrès, le président américain Donald Trump a défendu les politiques de son administration au cours du plus long discours sur l'état de l'Union jamais prononcé devant le Congrès.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Euronews

MOTS-CLES

Donald Trump , Congrès , Etats-Unis , discours

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Lettre ouverte de Sarah Knafo à Monsieur le Premier ministre sur la présidente-directrice du Louvre
2« Allez, Lyon Antifa ! Butez-le ! Tuez-le ! » : la Jeune garde passe aux aveux sur la mort de Quentin
3Budget 2026 : ce que ne dit pas la Cour des comptes sur les conséquences de nos dépenses sociales (toujours) en hausse
4Nombre de morts à Gaza : le Hamas fait voler en éclat le narratif du génocide à travers ses PROPRES chiffres
5Insécurité et criminalité : les Français alertent, les préfectures rassurent, les chiffres tranchent
6Affaire “Pablo” : mais comment expliquer que victimes ou policiers soient parfois plus lourdement condamnés que des criminels ou des agresseurs ?
7Les smart glasses de Google ont d’ores et déjà le meilleur logiciel du marché… mais pas le meilleur look