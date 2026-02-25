OUTRE-ATLANTIQUE
25 février 2026
Discours sur l'état de l'Union : Donald Trump bat le record du plus long discours jamais prononcé
S'adressant à une session conjointe du Congrès, le président américain Donald Trump a défendu les politiques de son administration au cours du plus long discours sur l'état de l'Union jamais prononcé devant le Congrès.
2 min de lecture
Vu sur:Euronews
MOTS-CLESDonald Trump , Congrès , Etats-Unis , discours
THEMATIQUESInternational
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.