Paix en vue

« Des moments historiques » : scènes de liesse en Israël et à Gaza après l’annonce du cessez-le-feu

Israël et le Hamas ont officialisé, jeudi, l’entrée en vigueur de la première phase du plan de paix de Donald Trump, prévoyant un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages détenus depuis deux ans. L’annonce, survenue après quatre jours de négociations en Égypte, a provoqué des scènes de joie simultanées à Tel-Aviv et dans la bande de Gaza, deux territoires meurtris par une guerre qui a fait plus de 68 000 morts depuis 2023.