Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

International
Crédits Photo: Le Figaro
Accord de cessez-le-feu à Gaza : les images des scènes de liesse en Israël et dans l'enclave
Paix en vue

« Des moments historiques » : scènes de liesse en Israël et à Gaza après l’annonce du cessez-le-feu

Israël et le Hamas ont officialisé, jeudi, l’entrée en vigueur de la première phase du plan de paix de Donald Trump, prévoyant un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages détenus depuis deux ans. L’annonce, survenue après quatre jours de négociations en Égypte, a provoqué des scènes de joie simultanées à Tel-Aviv et dans la bande de Gaza, deux territoires meurtris par une guerre qui a fait plus de 68 000 morts depuis 2023.

Vu sur: Le Figaro

