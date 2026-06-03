CAMOUFLET POUR LE KREMLIN
3 juin 2026
Des drones ukrainiens ont frappé Saint-Pétersbourg alors que la ville accueille un Forum économique international
L’armée ukrainienne a ciblé dans la nuit un terminal pétrolier au coeur de la ville de Saint-Pétersbourg.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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