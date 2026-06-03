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CAMOUFLET POUR LE KREMLIN 

3 juin 2026

Des drones ukrainiens ont frappé Saint-Pétersbourg alors que la ville accueille un Forum économique international

L’armée ukrainienne a ciblé dans la nuit un terminal pétrolier au coeur de la ville de Saint-Pétersbourg.

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MOTS-CLES

guerre , Guerre en Ukraine , Bombardement , drones , frappes ciblées , attaques , cible , opération , Saint-Pétersbourg , Kiev , ukraine , Moscou , Russie , Missiles Patriot , Vladimir Poutine

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.