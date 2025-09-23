Décision clivante

La décision française de reconnaitre l’État de Palestine provoque des réactions contrastées dans le monde

L’annonce d’Emmanuel Macron à la tribune des Nations unies, lundi 22 septembre, marque un tournant : la France reconnaît officiellement l’État de Palestine, rejoignant ainsi une série de pays occidentaux comme le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie ou le Portugal. Une décision qualifiée d’« historique et courageuse » par l’Autorité palestinienne, mais qui divise profondément la scène internationale et fracture la classe politique française.