Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 13 au 19 septembre

Internationalil y a 5 heures
Crédits Photo: France24
La France reconnaît officiellement l'État de Palestine : les réactions • FRANCE 24
Décision clivante

La décision française de reconnaitre l’État de Palestine provoque des réactions contrastées dans le monde

L’annonce d’Emmanuel Macron à la tribune des Nations unies, lundi 22 septembre, marque un tournant : la France reconnaît officiellement l’État de Palestine, rejoignant ainsi une série de pays occidentaux comme le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie ou le Portugal. Une décision qualifiée d’« historique et courageuse » par l’Autorité palestinienne, mais qui divise profondément la scène internationale et fracture la classe politique française.

La décision française de reconnaitre l’État de Palestine provoque des réactions contrastées dans le monde

Vu sur: France24

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés