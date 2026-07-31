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31 juillet 2026

Crise migratoire à Ceuta : Pedro Sánchez évoque une « attaque » et « une violation de l'intégrité territoriale de l’Espagne »

Le ministère espagnol de l'Intérieur a annoncé vendredi que 25.000 migrants avaient quitté l'enclave espagnole de Ceuta, située au Maroc, où 60.000 personnes sont arrivées ces derniers jours.

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MOTS-CLES

Espgane , Maroc , Ceuta , migrants , immigration , espace Schengen , réactions

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.