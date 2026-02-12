TRISTESSE ET COLERE
12 février 2026
Crans-Montana : l’audition des époux Moretti sous les cris et la colère
Devant le tribunal de Sion, les familles des victimes de l’incendie interpellent violemment les propriétaires du Constellation, dans une scène à la tension extrême.
MOTS-CLESCrans-Montana , Incendie , Suisse , victime , Justice
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
