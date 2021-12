Crédits Photo: Capture d'écran DR / Le Parisien

La rédaction du Parisien a présenté les spécificités du variant Omicron et sa capacité de résistance face à un schéma vaccinal qui ne serait pas complet.

Alors que le variant Omicron devrait bientôt devenir majoritaire en France et entraîne une importante hausse des cas, il parvient à contourner les barrières immunitaires et serait plus résistant face aux vaccins.

La rédaction du Parisien a publié une vidéo avec des animations en 3D afin de présenter les spécificités du variant Omicron et sa capacité de résistance vis-à-vis des vaccins ou lorsqu'un schéma vaccinal n'est pas complet. Moins d’un mois après avoir été identifié en Afrique du Sud, le variant Omicron est désormais majoritaire au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, et il devrait bientôt l’être en France et dans d’autres pays européens. Ce variant est à l’origine d’une forte augmentation des cas de Covid-19.

Selon des informations du Parisien, le variant Omicron aurait 32 mutations sur sa protéine Spike, la zone la plus sensible du virus. Certaines d’entre seraient à l'origine d'une de ses spécificités, son « échappement immunitaire ». Le variant Omicron peut rendre les vaccins moins efficaces.

D’après une étude du plus grand organisme privé d’assurance maladie d’Afrique du Sud, deux doses de vaccin Pfizer seraient efficaces à 70% contre l’hospitalisation en cas d’infection par Omicron, contre 93% face au variant Delta.

Selon des données de l’agence sanitaire britannique, une troisième dose dans un schéma vaccinal Pfizer ferait remonter l’efficacité contre les formes symptomatiques à 70% mais elle retomberait à 45% dix semaines plus tard.

Le risque de réinfection semble donc plus important avec le variant Omicron.

Le variant Omicron semble moins virulent et dangereux (sur la question des hospitalisations et des formes graves) que les précédentes vagues de la Covid-19, selon les premières données en provenance du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud.

