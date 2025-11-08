POLITIQUE
Des wagons réservés aux femmes.

SOCIETE ET SECURITE

8 novembre 2025

Wagons réservés aux femmes : le symptôme d’une insécurité ordinaire dans les transports

Invitée à réagir à la proposition de wagons réservés aux femmes, la journaliste Charlotte d’Ornellas a rappelé une réalité souvent tue : « À partir de 22 heures, il y a plein de femmes qui sont en panique totale, elles font semblant d’être au téléphone. »

Kimberley Bort

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

