Des wagons réservés aux femmes.
SOCIETE ET SECURITE
8 novembre 2025
Wagons réservés aux femmes : le symptôme d’une insécurité ordinaire dans les transports
Invitée à réagir à la proposition de wagons réservés aux femmes, la journaliste Charlotte d’Ornellas a rappelé une réalité souvent tue : « À partir de 22 heures, il y a plein de femmes qui sont en panique totale, elles font semblant d’être au téléphone. »
1 min de lecture
Vu sur:Cnews
MOTS-CLEStransport en commun , la France , Femmes , insécurité , agressions , wagons réservés aux femmes
THEMATIQUESSociété
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.