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CRISE MIGRATOIRE

1 août 2026

Ceuta : Madrid annonce un retour à la normale après le rapatriement de la quasi-totalité des migrants

Après un afflux inédit de plusieurs dizaines de milliers de migrants en moins de 48 heures, l'Espagne assure que la situation à Ceuta est « quasiment » revenue à la normale grâce au retour au Maroc de « presque » tous les arrivants, malgré un lourd bilan humain.

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MOTS-CLES

Ceuta , crise migratoire , Espagne , Maroc

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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