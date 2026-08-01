CRISE MIGRATOIRE
1 août 2026
Ceuta : Madrid annonce un retour à la normale après le rapatriement de la quasi-totalité des migrants
Après un afflux inédit de plusieurs dizaines de milliers de migrants en moins de 48 heures, l'Espagne assure que la situation à Ceuta est « quasiment » revenue à la normale grâce au retour au Maroc de « presque » tous les arrivants, malgré un lourd bilan humain.
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MOTS-CLESCeuta , crise migratoire , Espagne , Maroc
THEMATIQUESSociété
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.