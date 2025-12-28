Catastrophes climatiques : plus de 100 milliards d’euros de dégâts en 2025
28 décembre 2025
Catastrophes climatiques : plus de 100 milliards d’euros de dégâts en 2025
Selon une étude publiée par l’ONG britannique Christian Aid, les dix catastrophes climatiques les plus coûteuses de l’année 2025 ont dépassé à elles seules les 100 milliards d’euros de dégâts, illustrant l’ampleur économique croissante du dérèglement climatique.
