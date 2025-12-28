POLITIQUE
Catastrophes climatiques : plus de 100 milliards d’euros de dégâts en 2025

© Josh Edelson / AFP

Incendies en Californie. (Image d'illustration)

CLIMAT ET FACTURE MONDIALE

28 décembre 2025

Catastrophes climatiques : plus de 100 milliards d’euros de dégâts en 2025

Selon une étude publiée par l’ONG britannique Christian Aid, les dix catastrophes climatiques les plus coûteuses de l’année 2025 ont dépassé à elles seules les 100 milliards d’euros de dégâts, illustrant l’ampleur économique croissante du dérèglement climatique.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

ONG , Catastrophe climatique , coûts , Étude , incendies

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

