HISTORIQUE

5 janvier 2026

Capture de Nicolás Maduro : la foule afflue devant le tribunal de New York

Le président vénézuelien, Nicolás Maduro, va comparaître devant un juge ce lundi 5 janvier midi (18 heures, heure française) à New York. Lui et son épouse Cilia Flores ont été capturés à Caracas avant d’être exfiltrés par les forces armées américaines ce samedi 3 janvier. Le couple est inculpé pour « narcoterrorisme » et « crimes contre l’humanité ».

Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.