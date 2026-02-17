POLITIQUE
Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, lors d'une visite à Marseille, le 13 février 2026.
MORT DE QUENTIN

17 février 2026

La menace d’ultra gauche traitée à l’identique que celle de l’ultra droite : ces faits et chiffres qui démentent « l’optimisme » du ministre de l’Intérieur

"Je ne peux pas laisser dire (...) que la menace de l'ultragauche est sous-estimée (...) comme ne l'est pas la menace de l'ultradroite", a affirmé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez au 20h de France 2, alors que le groupuscule La jeune garde est visée après la mort de Quentin.

Photo of Xavier Raufer
Xavier Raufer Go to Xavier Raufer page

MOTS-CLES

violence , ultragauche , ultradroite , mort de Quentin , LFI , la jeune garde , Laurent Nunez , violence politique

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Raufer image
Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

