MORT DE QUENTIN
17 février 2026
La menace d’ultra gauche traitée à l’identique que celle de l’ultra droite : ces faits et chiffres qui démentent « l’optimisme » du ministre de l’Intérieur
"Je ne peux pas laisser dire (...) que la menace de l'ultragauche est sous-estimée (...) comme ne l'est pas la menace de l'ultradroite", a affirmé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez au 20h de France 2, alors que le groupuscule La jeune garde est visée après la mort de Quentin.
4 min de lecture
MOTS-CLESviolence , ultragauche , ultradroite , mort de Quentin , LFI , la jeune garde , Laurent Nunez , violence politique
THEMATIQUESPolitique
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Populaires
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.