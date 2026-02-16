POLITIQUE
Ces élections municipales auront un caractère singulier.
ANALYSE

16 février 2026

Municipales 2026 : et voilà qui devraient être les (petits) gagnants… et les (grands) perdants

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Dans de nombreuses agglomérations, la bataille s'annonce serrée.

Xavier Dupuy Go to Xavier Dupuy page

11 min de lecture

Xavier Dupuy

Xavier Dupuy est politologue, spécialiste de l'opinion. Il s'exprime sous pseudonyme.

