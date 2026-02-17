CONFERENCE DE MUNICH SUR LA SECURITE 2026
17 février 2026
Dépenses de défense de la France : l’Allemagne entre cruelle lucidité et oeillères made in Germany
L'Allemagne a reproché ce lundi à la France ses efforts jugés « insuffisants » en matière de dépenses de défense, appelant Paris à réduire ses dépenses sociales, dans une déclaration de son chef de la diplomatie, Johann Wadephul.
7 min de lecture
THEMATIQUESEurope
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).
Populaires
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).