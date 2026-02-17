POLITIQUE
Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, s'adresse aux journalistes à son arrivée au siège de l'UE à Bruxelles, le 29 janvier 2026.
CONFERENCE DE MUNICH SUR LA SECURITE 2026

17 février 2026

Dépenses de défense de la France : l’Allemagne entre cruelle lucidité et oeillères made in Germany

L'Allemagne a reproché ce lundi à la France ses efforts jugés « insuffisants » en matière de dépenses de défense, appelant Paris à réduire ses dépenses sociales, dans une déclaration de son chef de la diplomatie, Johann Wadephul.

Guillaume Lagane Go to Guillaume Lagane page

Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

