CONFERENCE DE MUNICH SUR LA SECURITE 2026

17 février 2026

Dépenses de défense de la France : l’Allemagne entre cruelle lucidité et oeillères made in Germany

L'Allemagne a reproché ce lundi à la France ses efforts jugés « insuffisants » en matière de dépenses de défense, appelant Paris à réduire ses dépenses sociales, dans une déclaration de son chef de la diplomatie, Johann Wadephul.