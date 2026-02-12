POLITIQUE
Des documents non datés fournis par le département de la Justice américain le 30 janvier 2026, dans le cadre de l'affaire Jeffrey Epstein. (Image d'illustration)
LA FABRIQUE DU MONSTRE

12 février 2026

Entre influence et espionnage, le Safari Club, ce réseau sans lequel Jeffrey ne serait jamais devenu Epstein

Dans un livre publié en 1986, Alexandre de Marenches avait mis en lumière ce réseau dans lequel Jeffrey Epstein a fait ses débuts.

Fabrice Epelboin Go to Fabrice Epelboin page

Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

