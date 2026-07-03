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DES POINTES A 40°C

3 juillet 2026

Canicule : « Tous les modèles voient du chaud à très chaud en fin de semaine prochaine »

Une nouvelle vague de chaleur intense se profile, selon Marc Hay, chef du service Météo BFMTV. Explications.

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MOTS-CLES

France , vague de chaleur , canicule , Météo-France , températures

THEMATIQUES

Climat
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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