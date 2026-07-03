DES POINTES A 40°C
3 juillet 2026
Canicule : « Tous les modèles voient du chaud à très chaud en fin de semaine prochaine »
Une nouvelle vague de chaleur intense se profile, selon Marc Hay, chef du service Météo BFMTV. Explications.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESClimat
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.