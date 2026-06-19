ALERTE FORTES CHALEURS
19 juin 2026
Canicule : Météo-France alerte sur un épisode qui « pourrait être similaire » à la canicule de juillet 2019 et août 2003
Sophie Voirin, Directrice chez Météo-France, envisage, en raison des dernières prévisions, une « aggravation des niveaux de vigilance dès dimanche, avec des départements qui pourraient basculer en rouge » pour canicule.
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Vu sur:BFMTV
MOTS-CLEScanicule , fortes chaleurs , Météo-France , cellule interministérielle de crise , Fête de la musique , température
THEMATIQUESClimat
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.