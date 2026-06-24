DU JAMAIS-VU
24 juin 2026
Canicule : 72 départements en vigilance rouge ce jeudi, un record historique
Dès demain, 14 nouveaux territoires basculeront dans le niveau d'alerte maximal : les Ardennes, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura et la Loire. Ils viennent s'ajouter aux 48 déjà concernés.
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Vu sur:BFMTV
MOTS-CLEScanicule , Paris , chaleur , température , Record
THEMATIQUESClimat
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.