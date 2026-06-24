DU JAMAIS-VU

24 juin 2026

Canicule : 72 départements en vigilance rouge ce jeudi, un record historique

Dès demain, 14 nouveaux territoires basculeront dans le niveau d'alerte maximal : les Ardennes, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura et la Loire. Ils viennent s'ajouter aux 48 déjà concernés.