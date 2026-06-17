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ALERTE FORTES CHALEURS

17 juin 2026

Canicule : 26 départements placés en vigilance orange à partir de jeudi

Météo-France a placé, ce mercredi 17 juin, 26 départements en vigilance orange « canicule » pour la journée de jeudi. Il s'agit essentiellement des départements de l'Île-de-France et de l'Est de la France.

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MOTS-CLES

canicule , Météo-France , alerte orange , fortes chaleurs , départements

THEMATIQUES

Climat
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.