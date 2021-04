Bruno Retailleau : "Faire du "en même temps" en temps de crise est une faute".

Le sénateur LR, Bruno Retailleau, était l'invité ce jeudi de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC ce jeudi 8 avril. Il a notamment été interrogé sur la gestion de la crise sanitaire par le chef de l'Etat, sur le choix d'Emmanuel Macron de recourir à sa stratégie du "et en même temps" et sur la volonté du président de la République de mutualiser le risque avec l'Europe, notamment sur la question des vaccins contre la Covid-19.