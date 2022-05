Braquage d'une boutique Chanel à Paris : le montant du préjudice est estimé à au moins un million d’euros

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube / Le Parisien / DR

Quatre individus ont braqué jeudi après-midi une boutique Chanel d'horlogerie et de joaillerie, rue de la paix à Paris.

Quatre individus casqués et masqués ont braqué jeudi après-midi une boutique Chanel d'horlogerie et de joaillerie, rue de la Paix, à Paris.

Ce jeudi après-midi, l’enseigne Chanel, située rue de la Paix, à Paris, a été victime d’un braquage à main armée. Quatre individus casqués et masqués dont un au moins portait un fusil d'assaut ont braqué jeudi après-midi une boutique Chanel d'horlogerie et de joaillerie, près de la place Vendôme. Une enquête a été été ouverte pour « vol à main armée » et les investigations ont été confiées à la brigade de répression du banditisme et au 1er Discrict de police judiciaire (DPJ).

Les quatre personnes ont pris la fuite sur un scooter et une moto, a ajouté une source policière auprès de l'AFP, précisant qu'il n'y avait pas de blessé.

Le braquage a été filmé par un employé du quartier, qui a posté sa vidéo sur les réseaux sociaux.

Selon des informations d'Europe 1,la brigade de répression du banditisme a saisi les images d’une quinzaine de caméras de vidéosurveillance. Le montant du préjudice est estimé à au moins un million d’euros.