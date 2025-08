Crise financière

2008, le retour ? Ces nouveaux facteurs qui menacent en silence la stabilité de l’économie mondiale

Un nouveau scénario de crise globale se dessine, bien plus insidieux que celui de 2008. L’exposition croissante des biens immobiliers aux risques climatiques rend certaines propriétés invendables et inassurables. Ce cercle vicieux menace les bilans bancaires, les budgets publics et le patrimoine des ménages, avec un effet boule de neige comparable à celui des subprimes. Pour Alexandre Delaigue, la convergence entre réchauffement climatique, titrisation des crédits et vulnérabilité du marché immobilier pourrait engendrer une crise structurelle, longue, diffuse et potentiellement ingérable, dans un monde déjà surendetté.