Natalité

Vouloir relancer la natalité française, un projet suprémaciste et fondamentaliste ? Quand LFI projette des fantasmes inavoués sur Pierre-Édouard Sterin

En dénonçant la volonté nataliste « chrétienne et de souche européenne » du milliardaire Pierre-Edouard Stérin, LFI et Mediapart déclenchent un procès en sorcellerie idéologique. Pour Paul-François Paoli, cette réaction traduit moins une indignation sincère qu’un projet politique assumé de créolisation du pays, au mépris de toute continuité civilisationnelle. Entre accusations de racisme et effacement des racines françaises, se rejoue le vieux clivage entre nation et post-nation, tradition et wokisme, identité assumée et dilution programmée.