Capture d’écran BFMTV

« PRIVILEGES A VIE »

31 décembre 2025

Avantages des anciens Premiers ministres : 24 chauffeurs avec véhicule et 24 officiers de sécurité supprimés par Sébastien Lecornu

Le Premier ministre Sébastien Lecornu acte la suppression, le 1er janvier, de plusieurs avantages accordés aux anciens chefs de gouvernement et ministres de l’Intérieur. 

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

Anciens ministre , Premier Ministre , privilèges à vie , chauffeur , Sébastien Lecornu

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

