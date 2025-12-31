Capture d’écran BFMTV
« PRIVILEGES A VIE »
31 décembre 2025
Avantages des anciens Premiers ministres : 24 chauffeurs avec véhicule et 24 officiers de sécurité supprimés par Sébastien Lecornu
Le Premier ministre Sébastien Lecornu acte la suppression, le 1er janvier, de plusieurs avantages accordés aux anciens chefs de gouvernement et ministres de l’Intérieur.
