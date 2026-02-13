INONDATION
13 février 2026
Au musée du Louvre, une œuvre dégradée après une fuite d'eau dans la nuit
Une inondation s'est produite dans la nuit de jeudi à vendredi dans une salle conservant des œuvres, notamment des 15e et 16e siècles.
1 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESFrance
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.