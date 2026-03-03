DEFENSE EUROPEENNE

3 mars 2026

Athènes, Paris et Berlin mobilisent leurs forces pour renforcer la défense aérienne de Chypre

Au lendemain de l’attaque par drones visant la base britannique de RAF Akrotiri, la Grèce, la France et l’Allemagne ont annoncé une série de mesures militaires destinées à renforcer les capacités de défense de Chypre. L’île, située aux portes du Moyen-Orient, apparaît plus que jamais exposée aux retombées du conflit régional en cours.