POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

DEFENSE EUROPEENNE

3 mars 2026

Athènes, Paris et Berlin mobilisent leurs forces pour renforcer la défense aérienne de Chypre

Au lendemain de l’attaque par drones visant la base britannique de RAF Akrotiri, la Grèce, la France et l’Allemagne ont annoncé une série de mesures militaires destinées à renforcer les capacités de défense de Chypre. L’île, située aux portes du Moyen-Orient, apparaît plus que jamais exposée aux retombées du conflit régional en cours.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Euronews

MOTS-CLES

Chypre , Iran , Grèce , Royaume-Uni , base militaire , France , conflit

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour