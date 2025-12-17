POLITIQUE
La fusée Ariane 6 décolle depuis Kourou en Guyane

© Le Figaro

La fusée Ariane 6 décolle depuis Kourou en Guyane

OPERATION REUSSIE

17 décembre 2025

Ariane 6 signe le retour en force de l’Europe spatiale avec le lancement de deux satellites Galileo

Depuis Kourou, la nouvelle fusée lourde européenne a placé en orbite deux satellites de navigation Galileo, confirmant la montée en puissance d’Ariane 6 et le rétablissement de l’accès autonome de l’Europe à l’espace.

Emmanuel Cahour

