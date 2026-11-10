POT DE MIEL
10 novembre 2026
Alice Huang, la maîtresse présumée du PDG de Nvidia, soupçonnée d'avoir agi dans le cadre d'une opération d'infiltration organisée par Pékin
Cette femme d'affaires chinoise, également connue sous le nom de Huang Le, est soupçonnée par les services de renseignement américains d'avoir été recrutée par Pékin pour approcher Jensen Huang, le patron de Nvidia, et recueillir des informations à son sujet. Les deux auraient entretenu une relation intime, sans aucun lien de parenté malgré leur nom de famille commun.
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