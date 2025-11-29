Airbus cloués au sol: la nuit de galère des voyageurs
BUG
29 novembre 2025
Airbus en panne : la nuit noire des voyageurs français
Airbus rappelle en urgence 6.000 A320 pour un correctif logiciel critique. Air France annule 35 vols ce vendredi, plongeant des milliers de passagers dans une galère inattendue à travers tous les aéroports français.
Vu sur:BFMTV
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.