Affaire Esptein : de nouveaux noms et documents dévoilés

REVELATIONS EN CASCADE

2 février 2026

Affaire Epstein : une déclassification explosive qui ravive les zones d’ombre et la colère des victimes

La publication par la justice américaine de près de trois millions de pages liées à l’affaire Jeffrey Epstein provoque un nouveau séisme. Si ces documents promettent un « nouvel éclairage » sur les réseaux du prédateur sexuel, ils soulèvent surtout de lourdes questions sur la protection des victimes, la responsabilité de l’État et l’emballement médiatique.

