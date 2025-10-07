Drame international

7 octobre 2023 : retour en images sur la journée la plus sanglante de l’histoire d'Israël

Il y a deux ans, le Hamas lançait une attaque d’une ampleur inédite contre Israël. En quelques heures, le mouvement islamiste palestinien frappait des bases militaires, des villages et un festival de musique, faisant près de 1 200 morts et plus de 250 otages. Un assaut qui a bouleversé durablement la région et ouvert une nouvelle ère de guerre.