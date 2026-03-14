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REVUE DE PRESSE PEOPLE

14 mars 2026

Voici voit Kylian Mbappé enamorado, Cosmo Shakira in love d’un toy-boy; Donald trouve Melania Trump "too big", Tom Cruise se rejoufflise; Christian Louboutin envoie Caroline de Monaco en l’air; Hailey Bieber se raieduckise, Dakota Johnson se free-chattise

Royautés sous pression, couples scrutés, empires familiaux en recomposition et stars toujours plus bankables : de Londres à Monaco, de Beverly Hills à Hollywood, la semaine people oscille entre turbulences, stratégie d’image et moments de bascule. Entre William et Kate en rempart de la Couronne, les Beckham en pleine guerre froide domestique, Britney Spears rattrapée par ses démons et Taylor Swift qui gagne son deuxième milliard, le glamour n’efface jamais tout à fait les secousses.

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MOTS-CLES

Demi Moore , Adriana Karembeu , cher , Heidi Klum , Serena Williams , Tom Cruise , Daniel Craig , jim carrey , Jade Hallyday , Britney Spears , Cruz Beckham , David Beckham , Angelina Jolie , shakira , Brad Pitt , Taylor Swift , Paris Hilton , Rihanna , Kylian Mbappé , Emma Watson , Emily Ratajkowski , Kate Moss , Kendall Jenner , Gisèle Bunchden , Hailey Bieber , Dakota Johnson , Charlize Theron , Brigitte Macron , Melania Trump , Donald Trump , Louboutin , Caroline de Monaco , William et Kate , Meghan et Harry , Revue de presse people , people

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A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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