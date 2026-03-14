REVUE DE PRESSE PEOPLE

14 mars 2026

Voici voit Kylian Mbappé enamorado, Cosmo Shakira in love d’un toy-boy; Donald trouve Melania Trump "too big", Tom Cruise se rejoufflise; Christian Louboutin envoie Caroline de Monaco en l’air; Hailey Bieber se raieduckise, Dakota Johnson se free-chattise

Royautés sous pression, couples scrutés, empires familiaux en recomposition et stars toujours plus bankables : de Londres à Monaco, de Beverly Hills à Hollywood, la semaine people oscille entre turbulences, stratégie d’image et moments de bascule. Entre William et Kate en rempart de la Couronne, les Beckham en pleine guerre froide domestique, Britney Spears rattrapée par ses démons et Taylor Swift qui gagne son deuxième milliard, le glamour n’efface jamais tout à fait les secousses.