CHRONIQUES PARLEMENTAIRES

19 février 2026

Un calendrier parlementaire qui sent la présidentielle

Le gouvernement vient de rendre ses arbitrages sur les textes qui doivent être examinés par les assemblées d’ici l’été prochain. Ces choix, qu’il a mis un peu de temps à arrêter, sont cruciaux, car l’élection présidentielle pointe déjà son nez, sur le fond, mais aussi sur le calendrier.