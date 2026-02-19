POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des députés lèvent la main lors d’une séance de débat sur le projet de loi de finances pour 2026 à l’Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français, à Paris, le 21 novembre 2025. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

CHRONIQUES PARLEMENTAIRES

19 février 2026

Un calendrier parlementaire qui sent la présidentielle

Le gouvernement vient de rendre ses arbitrages sur les textes qui doivent être examinés par les assemblées d’ici l’été prochain. Ces choix, qu’il a mis un peu de temps à arrêter, sont cruciaux, car l’élection présidentielle pointe déjà son nez, sur le fond, mais aussi sur le calendrier.

Photo of Samuel Le Goff
Samuel Le Goff Go to Samuel Le Goff page

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Samuel Le Goff image
Samuel Le Goff

Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.

Populaires

1Petits conseils d’un psychologue pour rester positif quand il n’arrête pas de pleuvoir
2L’Algérie mise sur l'apaisement avec la France et voilà pourquoi ça n’a pas qu’à voir avec le nom du ministre de l’Intérieur
3Une cour pakistanaise accorde la garde d’une jeune chrétienne de 13 ans à son kidnappeur musulman l’ayant épousée de force
4Le grand paradoxe : LFI, EELV et gauche radicale en voie d’effondrement électoral… mais de victoires idéologiques toxiques
5La Russie a désormais accumulé les plus lourdes pertes humaines subies par n’importe quelle puissance depuis 1945 et voilà où cela pourrait la mener
6Liberté d’expression à géométrie variable : quand LFI se prend sa stratégie d’intimidation idéologique en boomerang
7Violences politiques de gauche : il n’y a pas que LFI… et voilà ceux qui devraient aussi assumer leur part de responsabilité