18 janvier 2026

Transition énergétique : comment l’Occident s’est laissé distancer dans la course à la tech verte

Longtemps pionnière des technologies vertes, l’Union européenne s’est progressivement laissée marginaliser par la Chine, devenue l’acteur dominant dans l’industrie des énergies renouvelables. Ce déclassement n’est pas le fruit du hasard. L'absence de politique industrielle cohérente, le renoncement aux ressources minières, l'explosion des normes et l'idéologie du Green Deal ont fragilisé la compétitivité européenne, tout en créant une nouvelle dépendance stratégique vis-à-vis de Pékin.