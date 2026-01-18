POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des éoliennes sont visibles dans le comté de Jinhu, au coeur de la ville de Huai'an, dans la province du Jiangsu (dans l'Est de la Chine), le 22 septembre 2025.

©

Des éoliennes sont visibles dans le comté de Jinhu, au coeur de la ville de Huai'an, dans la province du Jiangsu (dans l'Est de la Chine), le 22 septembre 2025.

ATLANTICO GREEN

18 janvier 2026

Transition énergétique : comment l’Occident s’est laissé distancer dans la course à la tech verte

Longtemps pionnière des technologies vertes, l’Union européenne s’est progressivement laissée marginaliser par la Chine, devenue l’acteur dominant dans l’industrie des énergies renouvelables. Ce déclassement n’est pas le fruit du hasard. L'absence de politique industrielle cohérente, le renoncement aux ressources minières, l'explosion des normes et l'idéologie du Green Deal ont fragilisé la compétitivité européenne, tout en créant une nouvelle dépendance stratégique vis-à-vis de Pékin.

Photo of Samuel Furfari
Samuel Furfari Go to Samuel Furfari page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Samuel Furfari image
Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

Populaires

1Le chancelier Merz reconnaît enfin l'ampleur du désastre de la transition écologique allemande
2Jordan Bardella s’éclipse avec une princesse italienne, Alessandra Sublet se marie en secret, Laeticia Hallyday double-date avec Nicolas Sarkozy; Albert de Monaco se fait opérer, Charlène skie en Suisse; Les Beckham gagnent la guerre contre leurs voisins
3Frustré, vexé, humilié… cette fois, le patronat français va se fâcher, il était temps
4Bots islamistes : quand la coupure de l’Internet iranien débranche "curieusement" des comptes politiques européens
5Derrière la mise en cause des politiques, la nécessité de remettre les juges à leur place
6Mercosur : la grande distribution se joint au bal des Tartuffes cherchant à faire oublier ses propres pratiques
7Fermeté ou baisse des départs ? : voilà ce qui se cache vraiment derrière les chiffres de Frontex sur la diminution des flux migratoires vers l’Europe