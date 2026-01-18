©
Des éoliennes sont visibles dans le comté de Jinhu, au coeur de la ville de Huai'an, dans la province du Jiangsu (dans l'Est de la Chine), le 22 septembre 2025.
18 janvier 2026
Transition énergétique : comment l’Occident s’est laissé distancer dans la course à la tech verte
Longtemps pionnière des technologies vertes, l’Union européenne s’est progressivement laissée marginaliser par la Chine, devenue l’acteur dominant dans l’industrie des énergies renouvelables. Ce déclassement n’est pas le fruit du hasard. L'absence de politique industrielle cohérente, le renoncement aux ressources minières, l'explosion des normes et l'idéologie du Green Deal ont fragilisé la compétitivité européenne, tout en créant une nouvelle dépendance stratégique vis-à-vis de Pékin.
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
