LES CAHIERS DU YACHTING
27 juin 2026
Tempête en Méditerranée : Manon Aubry se fait griller sur un voilier
« Rien à voir avec les yachts de Bernard Arnault », se défend l’eurodéputée insoumise après avoir été filmée en maillot de bain sur le pont d’un voilier : « lui seul est responsable du réchauffement climatique ».
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MOTS-CLESManon Aubry , Bernard Arnault , yachts , Navire de plaisance , LFI , la France insoumise , voilier , Jordan Bardella
THEMATIQUESSociété
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