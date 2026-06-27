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Blurred background"C'est un voilier de gauche, vous n'avez vraiment pas le compas dans l'oeil..."
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LES CAHIERS DU YACHTING

27 juin 2026

Tempête en Méditerranée : Manon Aubry se fait griller sur un voilier

« Rien à voir avec les yachts de Bernard Arnault », se défend l’eurodéputée insoumise après avoir été filmée en maillot de bain sur le pont d’un voilier : « lui seul est responsable du réchauffement climatique ».

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Manon Aubry , Bernard Arnault , yachts , Navire de plaisance , LFI , la France insoumise , voilier , Jordan Bardella

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 