LES CAHIERS DU YACHTING

Tempête en Méditerranée : Manon Aubry se fait griller sur un voilier

« Rien à voir avec les yachts de Bernard Arnault », se défend l’eurodéputée insoumise après avoir été filmée en maillot de bain sur le pont d’un voilier : « lui seul est responsable du réchauffement climatique ».