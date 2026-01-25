ATLANTICO GREEN

25 janvier 2026

Les renouvelables dépassent les énergies fossiles pour la 1ère fois en Europe : voilà la facture économique ET environnementale

Présentée comme un tournant historique de la transition énergétique, l’annonce selon laquelle l’éolien et le solaire auraient dépassé les énergies fossiles dans la production d’électricité européenne masque une réalité beaucoup plus complexe. Derrière les chiffres mis en avant par des think tanks se cache une facture économique et environnementale largement sous-estimée avec une explosion des prix de l’électricité, des subventions massives et une dépendance accrue à la Chine.