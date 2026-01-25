©
Une vue aérienne des éoliennes du parc éolien d’Altamont Pass, le 13 janvier 2026 à Livermore, en Californie.
ATLANTICO GREEN
25 janvier 2026
Les renouvelables dépassent les énergies fossiles pour la 1ère fois en Europe : voilà la facture économique ET environnementale
Présentée comme un tournant historique de la transition énergétique, l’annonce selon laquelle l’éolien et le solaire auraient dépassé les énergies fossiles dans la production d’électricité européenne masque une réalité beaucoup plus complexe. Derrière les chiffres mis en avant par des think tanks se cache une facture économique et environnementale largement sous-estimée avec une explosion des prix de l’électricité, des subventions massives et une dépendance accrue à la Chine.
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
