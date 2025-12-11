©
Des députés votent à main levée lors d'une séance de débat. (Image d'illustration)
CHRONIQUES PARLEMENTAIRES
11 décembre 2025
Redistribution des postes à l’Assemblée nationale : le pouvoir au Bureau de l’Assemblée
Le Bureau de l’Assemblée vient de procéder à la redistribution des postes en son sein. Composé de la présidente, des 6 vice-présidents, des 3 questeures et des 12 secrétaires, il est chargé de l’organisation interne de l’assemblée.
A PROPOS DES AUTEURS
Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.
