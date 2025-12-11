POLITIQUE
CHRONIQUES PARLEMENTAIRES

11 décembre 2025

Redistribution des postes à l’Assemblée nationale : le pouvoir au Bureau de l’Assemblée

Le Bureau de l’Assemblée vient de procéder à la redistribution des postes en son sein. Composé de la présidente, des 6 vice-présidents, des 3 questeures et des 12 secrétaires, il est chargé de l’organisation interne de l’assemblée.

