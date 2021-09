Quels applis et gadgets pour réussir la rentrée de ses enfants ?

Bien choisies, les applications mobiles peuvent être un atout pour l'éducation des enfants.

La rentrée scolaire – et en particulier en ces temps de pandémie où l'enseignement à distance se développe – est l'occasion de troquer les applications de vacances téléchargées cet été pour des applis plus productives. Suivez le guide.

Le secteur de l'éducation a connu une transformation importante depuis le début de la pandémie. L'apprentissage, qui se limitait autrefois aux quatre murs d'une salle de classe, s'est désormais déporté partout et en particulier dans nos téléphones. Ils peuvent accueillir des milliers d'applications mobiles créées par des centaines de start-ups qui utilisent diverses méthodes créatives pour faciliter l'apprentissage.

Pour améliorer son organisation

Klassly : cette application permet d'améliorer la communication entre les écoles, les élèves et leurs parents. Elle peut remplacer le cahier de liaison, mais aussi servir pour faire de la classe à distance ou envoyer des messages privés.

Evernote : l'appli de prise de notes ultime. Elle permet de créer des dossiers (par matière, par exemple) et d'y ajouter textes, photos, documents audio... Elle est fort utile pour les étudiants mais aussi pour les professionnels ayant de nombreuses réunions.

Affluences : pour éviter la queue et faciliter la distanciation sociale... Affluences donne le temps d'attente de plusieurs centaines d'établissements, dont les musées, les piscines, mais aussi les bibliothèques et les restaurants universitaires.

Agenda Etudiant : complètement paramétrable, cette application permet de remplir ses cours et TD avec le numéro de la salle, le nom du professeur, l'horaire, la durée, etc. Il est aussi possible d'y ajouter les devoirs à faire. Très efficace !

Pour réviser ses cours

La maternelle Montessori : cette application propose de solides bases pour les apprentissages essentiels que sont la lecture, l'écriture et les mathématiques. Elle a été conçue par des enseignants Montessori.

Corneille : cette application permet aux enfants à partir de 3 ans de se familiariser avec la lecture, grâce à des jeux éducatifs

Kartable : une application de révision et de soutien scolaire qui peut suivre l'enfant de la primaire jusqu'au lycée. Elle permet de retrouver des milliers d'exercices avec leurs corrections dans 19 matières, mais aussi des cours, exercices, quiz, fiches méthodologiques et exercices types bac et brevet.

Photomath : l'application que nous aurions tous rêvé d'avoir étant plus jeunes. Il suffit de passer l'appareil photo du smartphone devant une équation pour que la réponse apparaisse. Heureusement, il ne s'agit pas que de cela : elle donne aussi le cheminement pour arriver à cette réponse.

Pour apprendre de nouvelles langues

Babbel : l'application phare pour se plonger dans une nouvelle langue. Elle permet l'apprentissage de 14 langues, de l'anglais au russe en passant par le portugais, l'italien ou le turc, grâce à 60.000 leçons préparées par des experts.

Lingokids : cette appli enseigne aux enfants de 2 à 9 ans les rudiments de la langue anglaise grâce à des jeux. De quoi leur apprendre jusqu'à 3000 mots.

Duolingo : une application qu'on ne présente plus ! Elle permet d'acquérir les bases – et plus si affinités – de plusieurs langues grâce à des leçons didactiques et progressives, amusantes et efficaces.

Pour surveiller le temps d'écran de son enfant

Family Link : cette appli permet de gérer et de moduler le temps d’utilisation quotidienne du téléphone en définissant les heures de lever et de coucher. Elle permet également aux parents de valider les applications téléchargées depuis le store ou encore de géolocaliser le portable afin de savoir où il se trouve. À cela s’ajoute un historique de l’utilisation de chaque application. Ainsi, lorsque qu'il utilise Youtube par exemple, le parent a la possibilité de visualiser le temps d’utilisation de l'application.