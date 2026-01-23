©
Un vert anglais sur fond scarifié pour fêter les hautes fréquences du temps (Czapek)…
ATLANTIC-TAC
23 janvier 2026
Quand le vert court à la victoire et quand le rouge s’ouvre au baiser : c’est l’actualité des montres au temps de pluviôse…
Mais aussi une montre artistique aspergée, une camionnette de prolétaire au pays du luxe, des heures du monde coordonnées, une sportive chic rayée de bleu et le mercato horloger…
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
