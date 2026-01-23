POLITIQUE
Blurred backgroundUn vert anglais sur fond scarifié pour fêter les hautes fréquences du temps (Czapek)…

Un vert anglais sur fond scarifié pour fêter les hautes fréquences du temps (Czapek)…

ATLANTIC-TAC

23 janvier 2026

Quand le vert court à la victoire et quand le rouge s’ouvre au baiser : c’est l’actualité des montres au temps de pluviôse…

Mais aussi une montre artistique aspergée, une camionnette de prolétaire au pays du luxe, des heures du monde coordonnées, une sportive chic rayée de bleu et le mercato horloger…

Grégory Pons Go to Grégory Pons page

7 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Grégory Pons image
Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.