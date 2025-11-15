ATLANTIC-TAC

Quand le titane sculpte la dentelle et quand le temps perce la carlingue : c’est l’actualité des montres en attendant Frimaire…

Mais aussi un chronographe qui sent bon le sable chaud, des anneaux en céramique qui écrivent la mode, une digne héritière de la Royale, des taxes qui s’abaissent, des prix qui pleuvent et des bagues qui s’arrachent…