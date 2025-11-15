Une « plongeuse » en uniforme d’officier de marine (Auricoste)…
ATLANTIC-TAC
15 novembre 2025
Quand le titane sculpte la dentelle et quand le temps perce la carlingue : c’est l’actualité des montres en attendant Frimaire…
Mais aussi un chronographe qui sent bon le sable chaud, des anneaux en céramique qui écrivent la mode, une digne héritière de la Royale, des taxes qui s’abaissent, des prix qui pleuvent et des bagues qui s’arrachent…
8 min de lecture
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
Populaires
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.