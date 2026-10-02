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Blurred backgroundUne très coûteuse leçon de design horloger (Parmigiani)
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ATLANTIC-TAC

2 octobre 2026

Quand le bleu égrène la lumière et quand la bulle s’emballe : c’est l’actualité octobrale des montres

Mais aussi une plongeuse « civile » en noir mat, une aviatrice qui fête son centenaire, le coussin qui refuse les angles, le salon de la renaissance, la journée qui ne mobilise personne et le régulateur irlando-slovaque...

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montres , horlogerie , marques , Basilia , md watches , parmigiani , HAMILTON , Sinn , Ianos , Blancpain , heure

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.