ATLANTIC-TAC

Quand le bleu égrène la lumière et quand la bulle s’emballe : c’est l’actualité octobrale des montres

Mais aussi une plongeuse « civile » en noir mat, une aviatrice qui fête son centenaire, le coussin qui refuse les angles, le salon de la renaissance, la journée qui ne mobilise personne et le régulateur irlando-slovaque...