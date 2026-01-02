ATLANTIC-TAC

2 janvier 2026

Quand la sucette est inversée et quand la clé ouvre le secret des songes : c’est l’actualité des montres…

Mais aussi, en guise de bons vœux à tous nos lecteurs pour 2026, un cadran en vert et à l’endroit, la tentation épiscopale d’une petite seconde, des rondeurs fatales pour explorer un nouveau territoire, des bougies à souffler et un smoking bicolore pour faire la fête…