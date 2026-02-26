CHRONIQUES PARLEMENTAIRES
26 février 2026
PPE 3 : fallait-il une loi sur la stratégie énergétique de la France ?
Cette semaine, LFI et RN ont chacun déposé une motion de censure, pour protester contre l’adoption, par décret, de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.
