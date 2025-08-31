Atlantico Green

Pollution de l’air : quand les écologistes et autres promoteurs de ZFE oublient soigneusement de pointer le facteur ayant VRAIMENT permis de la diminuer

Alors que certains élus, comme Éric Piolle à Grenoble, s’attribuent la baisse spectaculaire de la pollution de l’air grâce aux Zones à Faibles Émissions (ZFE) et autres mesures locales, la réalité semble bien plus nuancée. Derrière l’amélioration constatée partout en France, un facteur clé est souvent passé sous silence.