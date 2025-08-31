Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Environnementil y a 6 heures
Une photo montre un panneau d'information affichant une limitation de vitesse à 70 km/h sur l'autoroute A41, en raison de la pollution atmosphérique près de Grenoble. © JEAN-PIERRE CLATOT / AFP
Atlantico Green

Pollution de l’air : quand les écologistes et autres promoteurs de ZFE oublient soigneusement de pointer le facteur ayant VRAIMENT permis de la diminuer

Alors que certains élus, comme Éric Piolle à Grenoble, s’attribuent la baisse spectaculaire de la pollution de l’air grâce aux Zones à Faibles Émissions (ZFE) et autres mesures locales, la réalité semble bien plus nuancée. Derrière l’amélioration constatée partout en France, un facteur clé est souvent passé sous silence.

avec Olivier Blond
author imageOlivier Blond

Olivier Blond est conseiller régional, délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air et Président de Bruitparif.

